Свыше 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заболели COVID-19

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио в общей сложности зафиксировали 101 случай инфицирования COVID-19. Речь о людях, которые задействованы в проведении соревнований, сообщается в отчете, размещенном на портале «Токио-2020».

Сами игры начнутся 24 августа.

Организаторы стали вести статистику по инфицированию COVID-19 12 августа. Наибольшее число случаев коронавируса (67) подтвердилось среди работников, нанятых для организации Игр.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей. При этом Паралимпийские игры в японской столице организуют с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.

Ранее в Токио суточный прирост заражений коронавирусом обновил антирекорд. С12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.