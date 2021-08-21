Три человека погибли в результате аварии в Забайкалье

Авария с участием двух машин произошла на дороге Могойтуй - Сретенск - Олочи в Забайкальском крае. Жертвами стали три человека, приводит ТАСС заявление представителей ГИБДД по региону.

В результате дорожного инцидента также пострадали пять человек.

«Ночью 21 августа в Нерчинском районе на автодороге Могойтуй - Сретенск - Олочи произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Premio», — уточнили в ведомстве.

Информации о том, в каком состоянии находятся сейчас пострадавшие, нет. На место ДТП прибыли инспекторы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Причину аварии выяснит региональная Госавтоинспекция.

Ранее во Владивостоке опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие. В результате ДТП пострадал сам водитель, а также его пассажиры — женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины 41 и 66 лет и две девочки в возрасте девяти и 15 лет. За рулем микроавтобуса был опытный водитель — его стаж вождения 31 год. За нарушение ПДД в этом году он не привлекался.