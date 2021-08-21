В Москве в субботу ожидается до +24°С и дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 21 августа, будет до +24°С. В столице будет небольшой дождь, местами умеренный, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +13...+15°С. Подует северо-западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм рт. ст. Ночью также ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь. Подует северо-западный ветер 5-10 м/c.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последний месяц лета будет в Центральной части России дождливым и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа.