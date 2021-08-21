Эксперт рассказала, что делать при отсутствии аппетита после коронавируса

Пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией и жалующимся на отсутствие аппетита, надо принимать сипинговые смеси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариту Провоторову.

Речь идет о расфасованных небольшими порциями питательных смесях.

«После перенесенного ковида пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси – это специальные сбалансированные питательные смеси...», — объяснила специалист.

По ее словам, пить смеси можно маленькими глотками несколько раз в день.

«Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс», — добавила Провоторова.

Эксперт подчеркнула, что если у человека нормальный аппетит, то стоит принимать пищу не менее трех раз в день.

Провоторова пояснила, что неправильным будет обсуждать, что после коронавируса обязательно развивается гиповитаминоз.

Ранее ученый спрогнозировал падение смертности от COVID-19 в России.