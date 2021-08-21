Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новой Москве

Складское здание горело в Новой Москве на площади 200 квадратных метров, пожар удалось ликвидировать. Об этом уточняется на официальном сайте МЧС по столице.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание в двухэтажном складском здании на втором этаже и кровле. В 2.36 пожар локализован на площади 200 кв. м. В 2:42 пожар ликвидирован», — пояснили в экстренном ведомстве.

Данных о пострадавших в МЧС не поступало.

Причина возгорания, случившегося по адресу ул. Люблинская, д. 7, в настоящий момент неизвестна, на месте находятся спасатели.

Ранее сообщалось, что склад с алкогольной продукцией загорелся в Москве. При этом на первом этаже здания, где произошел инцидент, находится автосервис.

До этого возгорание кабеля произошло в тоннеле между «Театральной» и «Тверской» на Замоскворецкой ветке столичного метро.