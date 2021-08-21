Ученый спрогнозировал падение смертности от COVID-19 в России

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik рассказал, когда в России уменьшится число смертности от коронавируса.

Он убежден, что негативное влияние на состояние пациента с коронавирусной инфекцией оказывает жаркая погода. Нетесов напомнил, что предыдущие пики заболеваемости в России происходили в более прохладное время и тогда не было зафиксировано большого количества смертей.

Жара в большинстве регионов России идет на спад в последние несколько дней и вместе с этим постепенно снижается и уровень заболеваемости, рассказал он.

«Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — заключил ученый.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что из-за особенностей гормональной системы мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины.