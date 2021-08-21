Склад с алкогольной продукцией загорелся в Москве

Пожар произошел на складе с алкогольной продукцией в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

Площадь возгорания, согласно предварительным данным, достигла 200 квадратных метров. Возгорание началось на Люблинской улице.

«Пожар начался на складе с алкогольной продукцией, расположенном по адресу: Люблинская улица, 7. Горит кровля здания», — уточнил собеседник агентства.

При этом на первом этаже здания, где произошел инцидент, находится автосервис.

На место были направлены сотрудники МЧС, причина происшествия устанавливается. Данных о пострадавших при пожаре сейчас нет.

Ранее возгорание произошло на Киевском вокзале в Москве.

Также возгорание кабеля произошло вечером 3 августа в тоннеле между «Театральной» и «Тверской» на Замоскворецкой ветке столичного метро.