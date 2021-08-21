СК завел дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу в Смоленской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении жителя города Ельня в Смоленской области, который ранее открыл стрельбу по соседу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУСК РФ в региону.

«В Смоленской области в отношении 59-летнего жителя города Ельня возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство знакомого», - указано в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, в пятницу вечером между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт. Затем подозреваемый обстрелял знакомого, в результате чего тот получил ранения в живот, спину и руки. После он закрылся у себя дома с оружием. Вместе с силовой поддержкой сотрудников Росгвардии его удалось задержать.

Ранее в Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом и напал на семью, в результате чего два человека погибли, еще трое были ранены.