На мужчину, ударившего соседа в Москве, возбудили уголовное дело

В отношении жителя Москвы, который ударил соседа и сбил его собаку, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По информации ведомства, на мужчину пожаловалась женщина, заявившая, что сосед, находясь в неадекватном состоянии, угрожал ее супругу. Потом злоумышленник сбил их собаку.

«Как было установлено, в ходе конфликта агрессивно настроенный сосед нанес мужу заявительницы несколько ударов ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК России», — уточнили в полиции.

В скором времени следователи опросили подозреваемого. Тот отказался проходить медицинское освидетельствование.

Ранее на западе Москвы неизвестные расстреляли 28-летнего мужчину и скрылись.