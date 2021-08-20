Более 140 мигрантов доставили в отделение после проверки документов в мечети в Котельниках

В отделении полиции в Котельниках после проверки документов в местной мечети оказались более 140 мигрантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отдел полиции после проверки в мечети в Котельниках доставлено более 140 иностранных граждан, у них проверяют документы. В случае выявления нарушений будут выписаны административные протоколы», — рассказали в полиции.

Неназванный сотрудник правоохранительных органов добавил, что большинство задержанных — граждане ближнего зарубежья.

Источник не поделился подробностями операции, в ходе которой были задержаны посетители мечети.

Ранее адвокат задержанных Лидия Аносова рассказывала, что число задержанных составляет порядка 600 человек, а Telegram-канал Baza публиковал видео изнутри молельного дома.