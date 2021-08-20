Под Смоленском мужчина расстрелял соседа и забаррикадировался в доме

В Смоленской области мужчина расстрелял соседа, после чего забаррикадировался в доме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, мужчина поссорился со своим соседом. Злоумышленник первый взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в 60-летнего Виктора Барулина.

Пострадавший был доставлен в Смоленскую больницу. Он получил ранение дробью в живот и грудь.

Стрелявший, заметив полицию, скрылся в доме. В настоящее время правоохранители пытаются уговорить его сдаться добровольно.

Стрельба произошла на участке улицы Интернациональной. Он уже оцеплен.

Ранее в подмосковном Щелково на похоронах кота один из участников траурной церемонии застрелил хозяина животного.

До этого в Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом и напал на семью, в результате чего два человека погибли, еще трое были ранены.