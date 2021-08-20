Серийного маньяка заподозрили в убийстве девочки из Тюмени

Убийство восьмилетней девочки из Тюмени мог совершить серийный маньяк, который, по предварительным данным, имеет отношение к аналогичным преступлениям. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступление очень похоже на исчезновения еще девяти детей в Тюмени. С 1997 по 1999 год в городе исчезли три девочки: 16-летняя Люба С., 13-летняя Ира К. и 12-летняя Алена И. В 2001 году пропала 11-летняя Софья Т., а в 2002-м — 13-летняя Аня Б. Тела последних двух нашли.

Также с 2008 по 2010 год пропали восьмилетний Эдик А., 12-летняя Настя Л. и 11-летняя Аня А.

«Очень похожий почерк везде. Всех похищенных длительное время удерживали до убийства. Будут проверять перерывы между похищениями, кто из поднадзорных сидел в это время, уезжал куда. Конкретного подозреваемого нет. И 100-процентной уверенности нет, что это один и тот же человек. Но очень похоже», — отметил источник.

Ранее стали известны новые детали убийства 8-летней девочки в Тюмени.