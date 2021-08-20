Волонтер рассказала о семье погибшей в Тюмени девочки

Волонтер, участвовавшая в поисках найденной мертвой в Тюмени восьмилетней девочки, заявила, что семья ребенка была «асоциальной». Об этом она сообщила в эфире телеканала «Москва 24».

«Семья асоциальная. Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки», – сказала она.

При этом она подчеркнула, что 19-летняя сестра погибшей постоянно держала связь с волонтерами. У остальных членов семьи есть проблемы с алкоголем, добавила волонтер.

«Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два. Даже сегодня, когда девочка из нашей бригады пришла утром к папе, когда появилась эта новость, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал», – заявила женщина.

Ранее СК подтвердил, что найденные в Тюмени останки принадлежат пропавшей девочке.

В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны.