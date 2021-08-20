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Гинцбург: беременные хорошо переносят вакцинацию «Спутником V»

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Беременные женщины, как правило, хорошо переносят вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Очень хорошо [переносят], никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», — заявил ученый.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В конце июля в Москве внедрили новый алгоритм оказания медпомощи беременным с COVID-19.

Ранее Гинцбург рассказал, когда Россия может достичь необходимого коллективного иммунитета к COVID-19.

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