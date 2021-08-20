Синоптики предупредили об опасной паводковой ситуации в Хабаровском крае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасный подъем уровня воды в Амуре близ Хабаровска, сообщает ТАСС.

«В период с 21 по 26 августа непосредственно у Хабаровска и на участке от Троицкого до Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться рост уровня воды до опасной отметки. Когда речь идет об опасной отметке, значит, река выходит за пойму и подтапливает сельскохозяйственные угодья, дороги и так далее», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что опасная паводковая ситуация обострится вследствие сильных дождей. Он также не исключил, что сложная ситуация на Амуре будет сохраняться и после 26 августа — «дальше будет видно».

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Хабаровском крае 7 августа из-за роста уровня воды в Амуре.

Ранее сообщалось, что паводок на Дальнем Востоке признали ЧС федерального характера — только в Амурской области предварительный размер материального ущерба достиг 6,2 млрд рублей.