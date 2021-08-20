Facebook, Twitter и LinkedIn приняли меры по защите аккаунтов афганских пользователей

Платформы Facebook, Twitter и LinkedIn заявили, что предприняли меры по обеспечению безопасности учетных записей афганских граждан, чтобы защитить их от нападений на фоне захвата страны талибами (организация запрещена в России), сообщает Reuters.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что талибы могут использовать онлайн-платформы для отслеживания цифровой истории или их социальных связей афганцев.

Отдел политики безопасности Facebook временно лишил людей возможности просматривать или искать в списках друзей пользователей, находящихся в Афганистане. Кроме того, компания запустила «инструмент в один клик» для пользователей в Афганистане, чтобы заблокировать по необходимости учетные записи. Кроме того, люди, не являющиеся их друзьями в Facebook, не могли видеть их сообщения в ленте или делиться их фотографиями.

Руководство Twitter Inc заявило, что сервис работает над ускорением обработки прямых запросов на удаление архивных твитов. Кроме того, Twitter активно отслеживает учетные записи, связанные с организациями, и может временно заблокировать их в ожидании получения дополнительной информации для верификации.

Представитель LinkedIn сообщил, что сайт временно скрыл связи своих пользователей в Афганистане, чтобы другие пользователи не могли их видеть.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту