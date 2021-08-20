Федеральным чиновникам США грозит взыскание за отказ проходить тестирование на коронавирус

Чиновникам федерального уровня в Соединенных Штатах грозит взыскание за отказ проходить тестирование на коронавирус на рабочем месте, сообщает газета The Washington Post.

Согласно новому постановлению администрации Джо Байдена, федеральные агентства, департаменты и другие ведомства получили право на проведение тестирование на коронавирус среди сотрудников в произвольном порядке.

При этом, под необходимость проходить тестирование подпадают только те сотрудники, которые еще не прошли полный курс вакцинации. Проверки будут проходить в рабочее время и оплачиваться за счет ведомства.

«Отказ от сдачи теста может повлечь дисциплинарные взыскания. В дополнение к дисциплинарным взысканиям агентство может отдельно запретить сотруднику находиться на рабочем месте агентства из соображений безопасности других», — указано в постановлении.

Ранее стало известно, что в США фармацевту грозит 120 лет тюрьмы за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.