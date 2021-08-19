Больница в Северной Осетии, где погибли люди, прекратит прием пациентов с коронавирусом

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи, где из-за инцидента на магистральной линии подачи кислорода погибли пациенты, перестает принимать людей с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Instagram-профиле Минздрава РСО-Алания.

«Эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — уточнили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что на базе 7-этажного корпуса развернули 460 инфекционные и 42 реанимационные койки. Региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе.

Местных жителей предупредили, что экстренная и плановая медицинская помощь в республике будет оказываться в полном объеме.

В больнице скорой помощи во Владикавказе 9 августа этого года произошла авария на кислородной станции. В медицинском учреждении в результате ЧП скончались девять пациентов с коронавирусом, на следующий день умерли еще двое.

Затем в больнице наладили подачу кислорода пациентам. В общей сложности было доставлено свыше трех тонн кислорода. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в больнице во Владикавказе установят новую систему подачи кислорода.