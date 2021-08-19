Медик объяснил, как COVID-19 влияет на психику

COVID-19 даже в легкой форме может вызывать тревогу, бессонницу и эмоциональное выгорание. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на врача-пульмонолога, доцента кафедры госпитальной терапии первого МГМУ им. Сеченова Александра Пальмана.

По словам медицинского специалиста, коронавирусная инфекция также провоцирует плохое настроение у переболевшего.

«Определенное воздействие вирус оказывает на психику человека. Даже после нетяжелого ковида довольно часто приходят пациенты, которые жалуются на тревогу, острую бессонницу, и им требуется помощь невропатолога, психиатра», — объяснил Пальман.

При легкой форме коронавируса люди регулярно жалуются, что не чувствуют запахов по полгода. Для того чтобы справиться с последствиями вируса, может потребоваться несколько месяцев, предупредил медик.

«Другое дело, что вероятность получить трагическое или смертельное осложнение для «легких» пациентов невелика», — предупредил Пальман.

Ранее инфекционист рассказал о последствиях COVID-19 в эфире общества «Знание».