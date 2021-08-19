Угрожавший взрывом около библиотеки Конгресса в Вашингтоне сдался полицейским

Мужчина, который угрожал устроить взрыв около библиотеки Конгресса в Вашингтоне, сдался полицейским. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В настоящий момент переговоры продолжаются, так как полиция намерена добиться мирного урегулирования.

Подозреваемым является 49-летний мужчина, его последнее местожительства — Северная Каролина.

По предварительным сведениям, злоумышленником стал бывший ветеран боевых действий Рэй Росберри, живший в Гровере.

Агенты ФБР и сотрудники офиса шерифа в округе Кливленд проверяют дом мужчины, угрожавшего взрывом.

Полиция округа Колумбия ранее попросила жителей нескольких близлежащих кварталов эвакуироваться из данного района в связи с угрозой.

Мужчина выехал на черном пикапе на тротуар перед зданием Библиотеки Конгресса, сотрудники полиции оперативно отреагировали на ЧП.