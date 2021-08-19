Пять человек погибли в результате взрыва в Могадишо

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник в чайной лавке в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает издание Garowe.

При этом неизвестно, кто причастен к взрыву.

«Как минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо», — говорится в сообщении издания.

Взрыв бомбы произошел возле штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности.

Согласно последним данным, еще ни одна террористическая группировка не брала на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу у Капитолия. Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что некоторые близлежащие дома были эвакуированы, а сотрудники конгресса находятся в отпуске.