Отец девятилетней школьницы, поступившей в МГУ, рассказал про обучение ее младшего брата

Семилетний Хеймдалль, который является младшим братом москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в возрасте 8 лет, тоже попробует сдать экзамен. Планами поделился их отец, Евгений Тепляков, сообщает РИА «Новости».

По словам отца, сын будет писать экзамен, если сможет усвоить учебную программу.

«Хеймдалль сдал 9 класс в 7 лет. У него в принципе та же самая программа. Он либо в этом году, либо в следующем будет выходить на ЕГЭ, в зависимости от того, потянет или нет», — уточнил Тепляков.

Он подчеркнул, что Алиса получила аттестат за 9 класс в возрасте 7 лет 11 месяцев, а Хеймдалль в возрасте 7 лет 5 месяцев.

Планируется, что Алиса Теплякова будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ. Уже был подписан договор на платное обучение.

При этом Евгений добавил, что если сын не успеет освоить программу, то сдаст единый государственный экзамен на год позже.

Также еще не решен вопрос, касающийся будущий профессии сына.

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