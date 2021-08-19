Пропавшего в горах Абхазии подростка из Казани Камиля Фаттахова нашли живым

Экстренные службы нашли пропавшего в горах Абхазии подростка из Казани Камиля Фаттахова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС республики.

Как уточнили в ведомстве, подросток сорвался в Хашупсинский каньон во время прогулки.

«Житель Казани Камиль Фаттахов, 2006 года рождения, разыскиваемый спасателями МЧС РА с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча», — указано в сообщении.

Пострадавшего доставили в Гагрскую районную больницу.

В июле стало известно, что в Тюменской области нашли живым 15-летнего подростка Платона Белоусова, который пропал 3 июля. Выяснилось, что мальчик, отдыхая с друзьями в палатке, пошел собирать малину и заблудился. Несколько дней он ходил по лесу, питался ягодами и пил воду через футболку. Подросток вышел на дорогу, когда услышал шум проезжавшего мимо мотоцикла.