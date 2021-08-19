Полиция задержала воспитательницу детского сада прямо на рабочем месте из-за жалоб соседей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали воспитательницу частного детского сада прямо на рабочем месте и насильно вывели из помещения. Поводом для прихода полиции стали жалобы соседей, сообщает Life.

По информации СМИ, девушку заподозрили в том, что она находится в помещении незаконно и потребовали предоставить документы о том, что соцучреждение зарегистрировано официально. Сам детский сад расположен в многоквартирном доме.

После того, как полицейские приехали на вызов, на место прибыл генеральный директор сети домашних детских садов, к которой относится и это учреждение, Иван Сорокин и предоставил правоохранителям все необходимые документы. Однако воспитательницу все равно задержали и силой выволокли из квартиры.

При этом сами полицейские рассказали журналистам, что жители этого дома регулярно жаловались на шум от детей, которых оставляли в этом детском саду. Для выяснения всех деталей по данному факту и составления административного протокола воспитательницу решили доставить в отделение полиции.

Ранее СМИ сообщали, что на территорию детского сада в Ленинградской области проник вооруженный ножом мужчина. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии, однако никто из детей и сотрудников не пострадал. Когда охранники учреждения вызвали полицию, мужчина успел скрыться, однако позднее его все-таки задержали. Сам он рассказал, что «покурил» и у него началась паника: ему казалось, что его хотят убить.