В сети высмеяли мужчину за татуировку с веселым Зеленским

В сети появилось фото мужчины, сделавшего на ноге татуировку с изображением веселого президента Украины Владимира Зеленского. В комментариях к публикации на Facebook его высмеяли.

«На другой ноге должен быть изображен Петр Порошенко», — написал пользователь Виктор Хоменко.

«Так это не татуха. Это лишай такой», — пошутил Василий Макаренко.

Поскольку изображение расположено на голени, то пользователи стали предполагать, где оно окажется, если человек присядет, и куда оно сползет через несколько лет.

«Через пару лет она сползет до пятки», — подчеркнул Владимир Нечипась.

В комментариях также порассуждали о том, что в случае проигрыша Зеленского на выборах, мужчине придется ампутировать ногу.

Ранее сообщалось, что в Мьянме стали популярны татуировки в виде портретов Аун Сан Су Чжи — государственного советника, задержанной в ходе военного переворота. Таким образом выразили свою поддержку Аун Сан Су Чжи.