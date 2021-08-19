Патрушев: четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году были предотвращены четыре террористических акта. Об этом он сообщил на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, передает РИА «Новости».

«В прошлом году предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта», — сказал он.

По его словам, также были выявлены восемь террористических ячеек и 13 случаев финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила ряд терактов в Москве. Были задержаны члены подпольной ячейки, готовившие нападения в столичном регионе. В ходе обысков силовики изъяли у террористов бомбы и различные документы.

Один из участников группы, выходец из Средней Азии, был задержан во Владимирской области. В ходе обыска ФСБ изъяла у него самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, и различные документы.

16 ноября сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористического сообщества, которое было создано рецидивистами в ИК-3 по Воронежской области.