Хабаровская газета объяснила выпуск номера на «тарабарском языке»

Главный редактор общественно-политической газеты «Приамурье» Людмила Мосьпак объяснила, почему газета вышла в разных городах Хабаровского края на «тарабарском языке». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы разобрались с этим вопросом – газета не вся вышла со сбитой кодировкой, только две полосы – «Усадьба» и часть программы телевидения. Новостные материалы все на месте. Нас проинформировали, и мы исправили, газета выполнена в чистом виде», — рассказала она.

Мосьпак уточнила, что в Комсомольске-на-Амуре, где находится офис издания, тираж вышел нормальный, сбой кодировки произошел в других городах.

Ранее в СМИ Хабаровского края появилась информация, что газета «Приамурье» тиражом 2,8 тыс. экземпляров несколько раз вышла на «тарабарском языке» из-за ошибок с кодировкой.