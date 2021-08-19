В Роспотребнадзоре объяснили, почему есть вакцина, но нет лекарства от COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему нет лекарства от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это сезонная инфекция. Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — подчеркнул Горелов.

По его словам, создание препаратов занимает достаточно долгий срок, нежели чем разработка вакцины, при этом требует достаточно больших денежных затрат.

Горелов подчеркнул, что против кори и бешенства также нет лекарства, но есть вакцины.

Он заключил, что любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 — артесунат, иматиниб и инфликсимаб.