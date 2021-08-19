Диетолог объяснила, можно ли есть червивые яблоки

Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала о пользе яблок, сколько их можно употреблять в день, и можно ли есть червивые плоды. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Мойсенко отметила, что у людей с диагностированной болезнью поджелудочной железы и кишечника, свежие яблоки не рекомендуются, им можно употреблять эти плоды только в печеном виде.

Для остальных яблоки являются полезным продуктом.

«Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные – не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что зимой и весной достаточно съесть около 100 граммов яблок. Сейчас же, когда они свежие, можно повысить количество до 300 граммов.

Мойсенко подчеркнула, что плоды с проделанными ходами личинок плодожорки выкидывать не стоит. Это означает, что яблоко хорошее и не переполнено нитритами и пестицидами.

Ранее врач назвал простые способы снизить давление без лекарств.