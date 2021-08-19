Корреспондентка CNN подверглась вербальному нападению со стороны талибов*

Главный международный корреспондент CNN Кларисса Уорд сообщила о словесных нападениях со стороны боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Deadline.

В публикации отмечается, что во время прямой трансляции из аэропорта Кабула на нее в присутствии продюсера Брента Суэлса начали кричать талибы с требованием, чтобы она закрыла лицо. При этом, в руках мужчина держал «огромный самодельный хлыст».

По словам Уорд в это время два других боевика попытались ударить пистолетом продюсера за то, что он снял инцидент на камеру.

Отмечается, что сотрудникам CNN удалось избежать эскалации конфликта благодаря одному из талибов, который сказал напавшим «оставить их в покое, потому что они журналисты».

«Подобного не удалось бы избежать обычным гражданским, даже, если бы у них были необходимые документы. Вся эта ситуация очень рискованная, опасна и совершенно непредсказуема. Здесь нет порядка, нет согласованной системы обработки людей», — подчеркнула Уорд.

Ранее представители «Талибана» пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать.