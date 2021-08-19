Инфекционист: полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов заявил, что полное прекращение циркуляции коронавируса нового типа маловероятно, передает РИА «Новости».

«Полная элиминация вируса вряд ли возможна», — сказал инфекционист.

Он также отметил, что до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус был передан человеку, преодолев межвидовой барьер. Эти еще предстоит изучить ученым, добавил эксперт.

Ранее Горелов заявил, что у 18% россиян, которые перенесли COVID-19 бессимптомно, не оказалось антител.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вариант COVID-19, который будет доминировать в мире несколько месяцев.