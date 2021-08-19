В США второй ребенок умер от «поедающей» мозг амебы

Представители здравоохранения штата Северная Каролина сообщили о смерти ребенка из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri. Об этом сообщает Gizmodo.

Официальные лица штата заявили, что мальчик умер в прошлую пятницу после того, как «заболел амебой, которая естественным образом присутствует в пресной воде». Отмечается, что погибший недавно купался в частном пруду.

Тесты Центра по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили, что виновником смерти является Naegleria fowleri.

«Наши искренние соболезнования и сочувствие семье и друзьям этого ребенка. Хотя эта инфекция очень редка, этот случай - важное напоминание о том, что эта амеба присутствует в Северной Каролине, и что там необходимо предпринять действия, чтобы снизить риск заражения при купании», — заявил государственный эпидемиолог Зак Мур.

Ранее ребенок из калифорнийского города Техейма после купания в пресноводном озере пострадал от смертельной инфекции мозга — первичного амебного менингоэнцефалита. Причиной также стала амеба Naegleria fowleri.