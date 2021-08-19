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Власти Британии усыпят альпака Джеронимо

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Geronimo/Facebook

Альпака по имени Джеронимо усыпят после того, как его владелец Хелен Макдональд проиграла апелляцию в Высоком суде в Великобритании, передает Sky News.

Женщина привезла животное в Соединенное Королевство из Новой Зеландии в 2017 году. Альпаку сделали четыре кожных пробы на туберкулез рогатого скота перед поездкой за океан — все они были отрицательными. Затем альпак сдал два анализа крови и кожную пробу в Британии, которые оказались положительными, и его потребовали усыпить.

Хозяйка требовала спасти его, утверждая, что анализы могли дать неверные результаты. Ей не разрешили провести тестирование животного в третий раз. Суд пришел к выводу, что у ее попытки отменить ранее вынесенное решение не было «никаких шансов» на успех.

Ранее защитники альпака написали петицию к премьер-министру Борису Джонсону с требованием вмешаться в судьбу животного, документ подписали более 75 тыс. британцев.

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