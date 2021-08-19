Арендное жилье для малоимущих семей может появиться в России

Член общественной палаты России Светлана Разворотнева направила мэру Москвы Сергею Собянину предложение о создании арендного жилья для малоимущих семей. Такая практика в дальнейшем может распространится по России. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Разворотневой, сегодня главный инструмент поддержки граждан в решении вопроса жилья – ипотека.

«<…> От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — говорится в письме Разворотневой.

Он утверждает, что сдавать квартиры, готовые к проживанию, в арендных домах целесообразно семьям, стоящим на жилищном учете.

Ранее Счетная палата представила отчет о результатах анализа выделения в 2019–2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

В документе аудиторы СП пришли к выводу, что выданные денежные средства на льготную ипотеку привели к существенному росту цен на рынке недвижимости.