Мэр одного из городов Испании отменила корриду из-за кличек быков

Мэр испанского города Хихона Ана Гонсалес отменила проведение боя быков, возмутившись из-за неполиткорректных кличек животных – «феминист» и «нигериец». Об этом сообщает агентство Europe Press.

Свое решение она пояснила тем, что в городе «поддерживают равенство мужчин и женщин, а интеграцию всех граждан, вне зависимости от того, где они родились».

В оппозиционной партии заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище» и приступили к сбору подписей против принятого властями решения, а в союз заводчиков быков пояснили, что быкам дали такие имена, потому что они произошли от коров «Феминистка» и «Нигерийка», 35-летняя родословная которых «чужда социальному и политическому контексту».

Ранее испанские матадоры вышли на демонстрации в 30 городах страны, требуя от правительства поддержки, поскольку из-за пандемии COVID-19 отменились все представления корриды.