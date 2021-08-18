Мигрировавший в Нью-Йорк тропическая птица проглотила мусор и умерла

Молочный клювач, который обычно обитает в тропических и субтропических регионах, мигрировал в Нью-Йорк, но умер через 10 дней, сообщает Staten Island Advance.

Отмечается, что впервые его заметил орнитолог Энтони Чианчимино в соленом болоте недалеко от завода Amazon в Блумфилде. Позднее фотографу-натуралисту Лоуренсу Пульяресу, который администрирует локальную группу Статен-Айленда в Facebook, позвонил из ее членов и сказал, что у птица себя странно и у нее признаки удушья.

«Птица умерла вскоре после прибытия Пульяреса», — говорится в сообщении.

В ходе вскрытия в животе молочного клювача нашли кусок монтажной пены.

Ранее Тель-Авивский университет и Научный институт Вейцмана опубликовали результаты исследования, которое показывает, что множество видов птиц вымерло в первую очередь из-за человека. У большинства из них были схожие черты. Например, они были крупными, обитали на островах и не умели летать, что делало их легкодоступными для людей и других хищных животных, которые охотились на них в поисках пищи.