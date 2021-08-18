В Росстате рассказали, как в России изменились цены на продукты

Белокочанная капуста в России с 10 по 16 августа подешевела на 0,62%, сообщает Росстат.

За этот же период цены на овощи снизились в среднем на 2%. В частности, картофель подешевел на 3,93%, морковь — на 7,57%, а огурцы — на 3,91%.

При этом в период с начала года до 16 августа картофель в России подорожал на 39,68%, капуста — на 96,06%, а морковь — на 84,98%. Огурцы, в свою очередь, подешевели на 51,96%, помидоры — на 39,45%..

Также с 10 по 16 августа в России выросли цены на свинину (на 0,9%), говядину (на 0,3%), баранину, сосиски, маргарин, соль и черный чай (на 0,2%).

При этом стоимость полукопченых и варено-копченых колбас снизилась на 0,8%, мороженой рыбы — на 0,5%.

Ранее сообщалось, что ФАС хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей и готовит соответствующий законопроект. Перечень товаров и методику корректировки их наценки в ведомстве ожидают от ритейлеров уже на следующей неделе.