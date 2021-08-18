Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд 21:07
Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев 21:06
Бежавший из Афганистана президент пообещал вернуться 20:50
Президент Афганистана Гани опроверг данные о вывозе денег на вертолете 20:46
Баскетболистка Вадеева: мне жалко футбольную сборную, страна их сжирает 20:44
Недельная дефляция в России составила 0,01% 20:32
«Зенит» сообщил, что в сборную России пригласили врача клуба 20:24
Цена на газ в Европе упала почти на 10%, но отыграла снижение 20:05
СМИ: Ашраф Гани собирается объяснить причину своего бегства из Афганистана 20:04
Московские следователи раскрыли убийство 20-летней давности 20:02

Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
YouTube

Прокурор запросил для Сайда-Мухамада Джумаева 6 лет колонии за драку с силовиками на несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

Джумаев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Ранее в соцсетях появилось видео с молодым человеком, который дерется с силовиками на несанкционированной акции в столице. Согласно информации СК, Джумаев нанес омоновцам и полицейским «множественные удары руками и ногами по различным частям тела». Арестованный свою вину признал.

В феврале Джумаева госпитализировали с подозрением на коронавирус, переведя в медико-санитарную часть другого следственного изолятора.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
Недельная дефляция в России составила 0,01%
РУСАДА дисквалифицировало шестерых российских спортсменов за допинг
Цена на газ в Европе упала почти на 10%, но отыграла снижение
СМИ: президент Афганистана Гани находится в больнице в Абу-Даби
Новости и материалы
Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд
Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев
Бежавший из Афганистана президент пообещал вернуться
Президент Афганистана Гани опроверг данные о вывозе денег на вертолете
Баскетболистка Вадеева: мне жалко футбольную сборную, страна их сжирает
«Зенит» сообщил, что в сборную России пригласили врача клуба
СМИ: Ашраф Гани собирается объяснить причину своего бегства из Афганистана
Московские следователи раскрыли убийство 20-летней давности
Во Львове четверо темнокожих мужчин убили козу в парке и зажарили ее на костре
Бывшие супруги не пожали друг другу руки, впервые сыграв в официальном матче по снукеру
Панарин: хочу сыграть на Олимпиаде, но тут от меня мало что зависит
Инфекционист рассказал о последствиях COVID-19 в эфире общества «Знание»
Facebook удалил 18 млн постов с ложными сведениями о COVID-19
50 Cent снимет Эминема в сериале о преступниках
В Петербурге пьяные мужчины подрались из-за лошади и напугали животное
Призер Олимпиады-2008 заявил, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж
Moderna начнет первые в истории испытания мРНК-вакцины от ВИЧ-инфекции
Красноярский депутат зачитал Моргенштерна коллегам и попал на видео
Все новости
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
«Люди перестали бояться»: кто бросил вызов «Талибану*» в Афганистане
Афганцы собирают «Северный альянс» против талибов*
«В Белоруссии мне гарантировали безопасность, но я не верю»
Легкоатлетка Тимановская — о Лукашенко, переезде в Польшу и жизни под охраной
Деньги против ценностей: как выбирают работу в России и в мире
Россияне назвали уровень зарплаты ключевым фактором при выборе работы
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство
Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами
«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам
Пульмонолог рассказал о преимуществах астматиков в борьбе с коронавирусом
В России введут цифровые паспорта. В США их регулярно подделывают
Эксперты раскрыли опасности замены паспортов на пластиковую карту
Прощальная гастроль. Что известно о предстоящем визите Меркель в Москву
Уходящий канцлер ФРГ обсудит с президентом России ситуацию в Афганистане
«Дети начинают интересоваться»: в Татарстане проверят поп-ит на пропаганду ЛГБТ
Детский омбудсмен, психолог и депутат Госдумы — о пропаганде ЛГБТ с помощью поп-ита
Расстрел на стадионе на глазах у тысячи людей
Журналисты сообщили о казни афганских военных талибами* в Кандагаре
AirPods способны определять частоту дыхания. Это могут использовать для обнаружения COVID-19
Эксперты усомнились в эффективности гаджетов, обнаруживающих симптомы коронавируса
Стихия не отступает: в Гаити погибли уже почти 2 тыс. человек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях