Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками

Прокурор запросил для Сайда-Мухамада Джумаева 6 лет колонии за драку с силовиками на несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

Джумаев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Ранее в соцсетях появилось видео с молодым человеком, который дерется с силовиками на несанкционированной акции в столице. Согласно информации СК, Джумаев нанес омоновцам и полицейским «множественные удары руками и ногами по различным частям тела». Арестованный свою вину признал.

В феврале Джумаева госпитализировали с подозрением на коронавирус, переведя в медико-санитарную часть другого следственного изолятора.