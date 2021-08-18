Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех столичных аэропортах

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 37 рейсов, еще 26 полностью отменены. Это следует из данных данных сервиса «Яндекс.Расписание».

При этом, согласно онлайн-табло, в аэропорту «Жуковский» никаких задержек и отмен нет.

Ранее в московском главке МЧС России объявили экстренное предупреждение в связи со сложными погодными условиями. По словам синоптиков, с 16.00 18 августа до 10.00 19 августа ожидается дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 м/с. Спасатели рекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам также посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.