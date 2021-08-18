В Германии будут судить 96-летнюю экс-секретаршу коменданта концлагеря

В Германии 30 сентября начнется судебный процесс над бывшей секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда города Итцехо.

Как передает агентство, слушания продлятся до 7 июня 2022 года. Дата оглашения окончательного приговора неизвестна.

В сообщении также говорится, что подозреваемая обвиняется в причастности к более чем 11 тыс. убийств и попыткам убийств во время работы секретарем с 1943 года по 1945 год. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.

Ранее сообщалось, что ФСБ России рассекретили документы о зверствах нацистов на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области. В частности, были обнародованы документы концентрационного лагеря Штутгоф. Отмечается, что там «путем применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней, а также от голода» были убиты до тысячи граждан СССР и других государств.