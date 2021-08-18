Британка взломала голосовой помощник и пугала новую девушку своего бывшего

46-летняя жительница Лондона Филиппа Коуплстоун-Уоррен предстанет перед судом 6 октября после того, как она признала вину в публикации частных интимных фотографий, сообщает The Sun.

Установлено, что женщина, через голосового помощника Алекса смогла подключиться к системе «умный дом» в доме ее бывшего молодого человека Джейкоба Биндмана.

Британка произвольно включала и выключала свет, а также сообщила через голосового помощника его новой возлюбленной о том, что той «надо убраться отсюда».

После этого Коуплстоун-Уоррен распространила по социальным сетям фотографии интимного содержания Джейкоба с подписью «Выгляжу ли я толстым?». Также она написала оскорбительные сообщения с аккаунта Биндмана его новой возлюбленной на платформе Match.com.

«Потерпевший заявил, что его обнаженные фото дошли даже до Пакистана и негативно повлияли на его успехи в бизнесе и личной жизни, учитывая то, сколько людей их увидело», — заявил прокурор по делу Мисба Маджид.

Суд был назначен на 6 октября после того, как обвиняемая признала свою вину. Она будет выпущена под залог.

Ранее сообщалось, что китаянка 49 раз проехала на «красный свет» на автомобиле бывшего, чтобы ему отомстить.