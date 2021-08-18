Пьяный украинец укусил полицейского и умер в вытрезвителе

В польском вытрезвителе украинец укусил полицейского, после чего дебошира связали и он умер. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По информации издания, полицейские задержали нетрезвого мужчину в автобусе города Вроцлав. При проверке документов оказалось, что он гражданин Украины. Мужчину доставили в вытрезвитель, где он начал драться и укусил правоохранителя за палец. Полицейские приняли решение привязать дебошира к кушетке. Спустя время связанный мужчина посинел, начал задыхаться и перестал подавать признаки жизни.

Районная прокуратура города Свидницы начала проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что российский футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда. 36-летний мужчина был заключен под стражу за «мелкое хулиганство», но, устроив дебош в камере, сорвал радиатор отопления и получил ожоги горячей водой. По данным правоохранительных органов, ожоги составили 95% всего тела.