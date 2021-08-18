Свидетель гибели депутата на вулкане провел рядом с его останками ночь

Турист, ставший свидетелем гибели депутата из Железногорска, Александра Закалина, рассказал, что его коллега был вынужден провести рядом с его останками всю ночь, сообщает РЕН.ТВ.

«На высоте 4.5 тысячи метров Александр оступился. Самого момента срыва я не видел, я видел только момент, когда он полетел вниз. Два человека из нашей группы, Владимир и Андрей, пошли вниз по леднику посмотреть, насколько все серьезно. Они увидели Сашу и поняли, что он погиб. В какой-то из этих моментов сорвался еще и Андрей», — рассказал Роман Кенцис, один из членов туристической группы.

По его словам, Владимир смог спуститься, но обнаружил, что Андрей также разбился, и Владимиру пришлось остаться. Кенцис обвинил региональное МЧС в бездействии.

«Сегодня Владимир своими усилиями спустился в наш лагерь. Живой и здоровый. Региональное МЧС, можно сказать, бездействовало. Мы им позвонили сразу, как у нас появилась связь», — дополнил турист.

В МЧС пояснили, что спасательный вертолет, направленный для эвакуации группы, не смог подняться выше 1700 метров из-за недостаточной квалификации пилота, а пешая спасательная группа не успела бы прибыть к Владимиру до того момента, пока мужчина не умер бы от переохлаждения.

«Владимир сейчас в лагере, чувствует себя удовлетворительно. Вид у него, мягко говоря, уставший. Он провел ночь со вторым погибшим, он его нашел и ждал рядом, чтобы можно было обозначить место. Он замерз и оголодал», — рассказал Роман.

Ранее депутат из Красноярского края Александр Закалин погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке.