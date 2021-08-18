Вагон-ресторан в поезде, где отравились дети, закрыли на 30 суток

Краснодарский краевой суд приостановил деятельность вагона-ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети. Об этом говорится на сайте суда.

В ходе проверки ресторана были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания: неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана.

Суд признал юридическое лицо ООО «НапиткиТрансСервис» виновным в административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция». Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

Позже в вагоне-ресторане поезда, в котором ужинали дети, были найдены просроченные продукты. Правоохранители при осмотре данного вагона обнаружили продукты с истекшим сроком годности, у которых отсутствовала маркировка. Также она нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью.

13 августа все дети, отравившиеся в вагоне-ресторане, были выписаны.