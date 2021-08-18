Опубликовано видео нападения московского серийного душителя на одну из его жертв, сообщает Telegram-канал «112».

На видео запечатлена одна из последних его попыток нападения — мужчина подошел со спины к женщине, которая собиралась войти в подъезд, накинул ей на горло удавку, сделанную из пакета, и принялся душить. Однако душителя отогнал другой мужчина, женщине удалось уйти.

Жители Лосиноостровского района сообщили, что это уже не первый случай нападения — всего в местном УВД зарегистрировано не менее 18 обращений. По сообщениям жителей, неизвестный душитель использовал не пакет, а веревку. При этом, по словам местных, свои нападения мужчина совершал будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция предъявила задержанному обвинения в еще одном эпизоде покушения на изнасилование.

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