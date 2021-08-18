Синоптик рассказал, что атмосфера в Центральной России может «выстрелить»

В Москве в среду 18 августа может выпасть треть месячной нормы осадков, написал в Insatgram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Непогоду в столичный регион принесет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками. Прохождение фронта может вызвать шквал ветра в Ленинградской области и Карелии (27 м/с), Смоленской и Тверской (26 м/с), Вологодской, Московской и Калужской (23 м/с), Брянской, Костромской, Ивановской (22 м/с), а ураганных значений ветер может достигать в Новгородской области, а также на границе Карелии и Ленинградской области.

«Солнечным и теплым утром ничто не будет предвещать «камней» с неба. Однако все изменится во второй половине дня, когда с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками--двенадцатитысячниками с верхней кромкой-наковальней, уходящей в нижнюю стратосферу», — рассказал специалист.

Дождь в Москве начнется вечером в «час пик», за первый час может выпасть до 18-19 мм осадков — а это почти два ведра дождевой воды на 1 кв. м, пишет синоптик. Общее количество осадков в столице может достичь 25 мм.

Тишковец уточнил, что возможны вращающиеся грозы, порывы ветра до 18-23 м/с и более, мозаичный град диаметром до двух сантиметров.

Ранее Тишковец заявил, что последний месяц лета будет в Центральной части России дождливым и умеренно теплым.