В Кировской области 66-летний мужчина изнасиловал и убил знакомого

В поселке Песковка Кировской области 66-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за изнасилование и нанесение смертельных травм , сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, 6 марта 2021 двое друзей встретились и распивали алкогольное напитки. Через некоторое время в дом к товарищам пришел незваный гость — он был пьян и обвинил одного из мужчин в краже мобильного телефона.

»[Он] нанес потерпевшему удары руками по голове и телу, отчего последний упал на пол. Обвиняемый совершил в отношении мужчины действия сексуального характера, после чего нанес еще несколько ударов ногами по телу. После происшествия он с места преступления скрылся», — говорится в сообщении.

После случившегося нападавший скрылся. Потерпевшего госпитализировали с травмами тела и переломами ребер, но спустя некоторое время он скончался в больнице.

Нападавший признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В ходе следствия вину он признал полностью.

Ранее стало известно, что в Кузбассе были осуждены двое мужчин, выкинувших с балкона больного ВИЧ собутыльника.