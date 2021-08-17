Туристы, упавшие с вулкана на высоте 4 тысяч метров на Камчатке, выжили

На высоте свыше четырех тысяч метров на вулкане Ключевской участники туристической группы оступились при спуске с ледника. В результате туристы пролетели вниз около 1 км и выжили, сообщает Life со ссылкой на источник.

По информации издания, россиянами, упавшими с большой высоты, оказались 35-летний Александр Филяев и 33-летний Андрей Никоноров.

Спасатели наземным путем оперативно направиться к месту происшествия пока не могут. Также к россиянам не получается направить спасательный вертолет, потому что у него нет возможности подняться на такую высоту.

Всего в туристической группе было, предварительно, 12 человек. Официального подтверждения информации о происшествии на Камчатке с гражданами России пока нет.

В дальнейшем на место происшествия может отправиться вертолет Ми-8.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.