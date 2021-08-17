Муфтий Москвы оценил решение талибов* разрешить женщинам быть телеведущими

С точки зрения ислама женщинам разрешено участвовать в общественной деятельности, работать в правительстве и журналистике, однако при условии соблюдения ряда правил, рассказал «Газете.Ru» муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«С точки зрения религии это возможно, если соблюдаются определенные условия внешнего облика и местонахождения — ислам это не запрещает, запретов на этот счет нет. Определенные ограничения есть: если, например, женщина с непокрытой головой, нельзя оставаться с мужчиной. Есть свои определенные понятия, условия, при которых женщина может занимать пост и выполнять какие-то значимые функции в нашей повседневной жизни», — рассказал Аляутдинов.

По его словам, среди мусульманок есть множество женщин, которые успешны в общественной деятельности.

«Мы видим, что и в арабском мире много активных женщин, которые проявляют себя и в других сферах. Это нормально, но есть условия, которые необходимо соблюдать — нормы определенного исламского этикета», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в «Талибане» (организация запрещена в России)разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ, а также пригласили женщин участвовать в будущем правительстве Афганистана.