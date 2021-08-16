В Екатеринбурге произошел взрыв на заводе

Взрыв прогремел в промзоне на юге Екатеринбурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», — уточнил он, не приводя подробностей.

По данным регионального издания E1, около поселка Рудный произошел выброс химикатов с завода, который расположен около дачных садов.

«Видимо, что-то серьезное на опытном заводе произошло, произошел мощный выброс, но хлопка я не слышал, хоть и нахожусь в здании в 300 метрах от завода. Не могу сказать наверняка, что там произошло, выхлоп или утечка. Но сильный туман идет со стороны опытного завода», — заявил изданию сотрудник кинологического центра, который находится рядом с заводом.

По его словам, местность окружена плотным туманом, который «пахнет серой».

В региональном главке МЧС подтвердило, что от местных жителей поступил звонок, на место выехали специалисты.

По информации из открытых источников, в Рудном находится металлургический Елизаветинский опытный завод.